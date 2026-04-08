Linkedin accusata di spiare gli utenti La piattaforma risponde che è per proteggere i loro dati

Una controversia sta scuotendo LinkedIn, il social network del mondo del lavoro. Un’inchiesta ha rivelato che la piattaforma potrebbe aver monitorato le attività degli utenti senza il loro consenso. LinkedIn ha risposto affermando che le pratiche di monitoraggio sono volte a proteggere i dati degli utenti e migliorare i servizi offerti. La questione solleva dubbi sulla gestione delle informazioni personali degli iscritti e sulla trasparenza delle procedure adottate dal social network.

Una controversia sta scuotendo LinkedIn, il social network del mondo del lavoro. Un’inchiesta avrebbe scoperto che la piattaforma di proprietà di Microsoft starebbe raccogliendo, senza il permesso degli utenti, dati sensibili protetti dal GDPR, la normativa europea sulla privacy, per poi condividerli con enti terzi, tra cui alcuni operanti nel settore della difesa. Tutto è iniziato con il cosiddetto “Browsergate”. Che cos’è il Browsergate. Chi ha mai usato un adblocker (o uno scandagliatore di codici sconto per i siti di shopping) sa cosa sia un’estensione per un browser: un programma aggiuntivo pensato per aggiungere funzionalità allo strumento con cui si gestisce la navigazione sul web, spesso e volentieri Google Chrome. 🔗 Leggi su Open.online Meta scopre una versione falsa di WhatsApp usata per spiare gli utenti: è stata sviluppata in ItaliaMeta ha smascherato un'operazione di spionaggio tramite una versione fake di WhatsApp. Come scoprire se i tuoi contatti LinkedIn compaiono negli Epstein file: la piattaforma EpsteINSi tratta di uno script open-source che permette di cercare i tuoi contatti LinkedIn negli Epstein file, ma una menzione nei documenti non significa... Temi più discussi: LinkedIn accusata di spiare il browser degli utenti; BrowserGate, il report che accusa LinkedIn di spiare il browser; Apple ha approvato driver che consentono di sfruttare eGPU AMD e Nvidia sui Mac con Apple Silicon. LinkedIn accusata di spiare il browser degli utentiLo script usato da LinkedIn raccoglie, tra le altre cose, dettagli sui core della CPU usata, la memoria RAM disponibile, la risoluzione dello schermo, il fuso orario, impostazioni sulla lingua e sullo ... macitynet.it LinkedIn sotto esame: come il social professionale interagisce con le estensioni del browser e i tuoi datiBrowserGate, accuse a LinkedIn per scansione estensioni e dati hardware L’associazione tedesca Fairlinked accusa LinkedIn di utilizzare codice JavaScr ... assodigitale.it Linkedin accusata di spiare gli utenti. Ma piattaforma risponde che è per proteggere i loro dati x.com LinkedIn accusata di spiare il browser degli utenti https://www.macitynet.it/p=1464773 - facebook.com facebook