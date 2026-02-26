concorrente di oura rivoluziona il modo in cui gli utenti interagiscono con i dati

un aggiornamento software porta una novità significativa nel mondo dei wearable: luna voice rappresenta un assistente vocale che rende la registrazione delle abitudini e dei dati sanitari più immediata, sfruttando la connessione con l’ anello e l’app associata. l’implementazione è disponibile su tutta la gamma attuale, inclusa luna ring 2, e permette di interagire con i propri dati sia su iOS sia su android. luna voice: assistente vocale integrato nel luna ring. funzionamento e integrazione. luna voice semplifica l’inserimento di informazioni quotidiane, associando le annotazioni vocali ai dati biometrici rilevati dai sensori dell’ anello. questa integrazione offre una visione unificata della salute quotidiana, combinando dati registrati e metriche fisiche in un unico flusso. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

