Le richieste di Aruba sui data center allarme del Pd | Il centrodestra ignora i pareri terzi pagheranno sindaci e cittadini

Recentemente, in una riunione di Commissione, sono emerse discussioni riguardanti le richieste di Aruba sui data center. Il Partito Democratico ha espresso preoccupazione, affermando che il centrodestra non avrebbe considerato i pareri di terzi. Secondo il commento del partito, sindaci e cittadini rischierebbero di subire le conseguenze di decisioni prese senza un'adeguata consultazione. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulle autorizzazioni e le restrizioni ai centri di dati.

Milano, 3 maggio 2026 – "Io credo che quanto accaduto in Commissione, pochi giorni fa, debba far molto riflettere. Avevamo ascoltato in audizione soggetti diversi, con posizioni articolate, ma la destra, Forza Italia soprattutto, ha recepito solo le richieste di un soggetto interessato. Non dei professori del Politecnico, per esempio, che hanno dato pareri terzi e indipendenti”. Simone Negri, consigliere regionale del Pd, commenta così le proposte con le quali il centrodestra vuole modificare la legge regionale che intende disciplinare l’apertura di nuovi Data center, ancora da approvare nell’Aula del Pirellone. Il riferimento è in...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le richieste di Aruba sui data center, allarme del Pd: “Il centrodestra ignora i pareri terzi, pagheranno sindaci e cittadini” Notizie correlate Data center in Lombardia: emendamenti simili alle richieste di Aruba? Cosa sapere Emendamenti in Lombardia ricalcano le richieste di Aruba sulla gestione dei nuovi data center. La legge in discussione in Regione. Quegli emendamenti sui data center così vicini ai desiderata di ArubaAnastasio Ha riscosso non poco successo la lettera inviata il 16 marzo da Aruba al presidente della Regione, Attilio Fontana, e ai consiglieri... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le richieste di Aruba sui data center, allarme del Pd: Il centrodestra ignora i pareri terzi, pagheranno sindaci e cittadini; Data Spaces: condividere i dati senza perderne il controllo. Ecco il futuro dell’economia europea; AI privata: Xference avvia la sua infrastruttura europea dai data center Aruba; La legge in discussione in Regione. Quegli emendamenti sui data center così vicini ai desiderata di Aruba. Le richieste di Aruba sui data center, allarme del Pd: Il centrodestra ignora i pareri terzi, pagheranno sindaci e cittadiniIl consigliere regionale Simone Negri, attacca la maggioranza e in particolare Forza Italia per quegli emendamenti vicini alla società: Grave non ascoltare le parole dei docenti del Politecnico. E ma ... ilgiorno.it La legge in discussione in Regione. Quegli emendamenti sui data center così vicini ai desiderata di ArubaAutorizzazioni semplificate, meno compensazioni, riduzione degli oneri sulle aree agricole e iter unico. Dai consiglieri di maggioranza richieste di modifica al provvedimento ispirate ad una lettera d ... ilgiorno.it Sabato complicato per l’alfiere Aruba e il portacolori del team GRT, retrocessi di tre posizioni dalla direzione gara per aver rallentato troppo nel corso della Superpole di questa mattina - facebook.com facebook