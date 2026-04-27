Meteo | da domani tempo instabile ma l Sud resiste il sole e il bel tempo

Da feedpress.me 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani, il tempo in molte regioni del Centro e del Nord tornerà a essere caratterizzato da condizioni instabili, con piogge e temperature in calo. La domenica, invece, ha visto temperature intorno ai 26-27°C e giornate soleggiate, soprattutto nel Sud, dove il clima rimarrà stabile e soleggiato. Questa variazione si inserisce in un quadro meteorologico che cambierà già a partire da martedì, con un ritorno delle precipitazioni nella maggior parte delle zone.

Dopo una domenica con un assaggio d’estate e temperature che hanno raggiunto i 26-27°C in molte città del Centro e del Nord, tornerà già da domani, martedì 28, l’instabilità tipica della primavera. Lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Con l’inizio della prossima sono attesi i primi segni di tempo instabile, con l’arrivo di correnti più fresche. Fra domani e mercoledì 29 sono possibili piogge sparse Centro-Nord, che giovedì 30 potrebbero spostarsi a Sud, soprattutto sulle zone adriatiche. Nel dettaglio Oggi, lunedì 27: al Nord poco o parzialmente nuvoloso, qualche rovescio dal pomeriggio specie sui rilievi; al Centro sereno e caldo per il periodo; al Sud soleggiato e più caldo.🔗 Leggi su Feedpress.me

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