Nel 2017, l’allora presidente degli Stati Uniti visitò il palazzo imperiale, un evento di rilievo nelle relazioni tra i due paesi. Ora si parla di un possibile ricevimento al Tempio del Cielo, un luogo simbolo delle cerimonie imperiali cinesi. Il Tempio del Cielo era il sito dove l’imperatore svolgeva riti per assicurare l’armonia e la stabilità dell’impero. Questa scelta potrebbe indicare un cambiamento nelle modalità di diplomazia tra le due nazioni.

Se nel 2017 Donald Trump fu ricevuto nel palazzo imperiale, pare che oggi si prepari il ricevimento al Tempio del Cielo, luogo dove l’imperatore, considerato il “Figlio del Cielo”, celebrava i riti per garantire armonia cosmica, prosperità e stabilità dell’impero. La visita di un leader straniero in quel luogo richiama implicitamente l’idea della Cina come centro ordinatore dell’equilibrio mondiale. È un modo implicito per inserire Trump dentro una cornice simbolica costruita da Pechino, dove la Cina appare come garante della stabilità globale in una fase di crisi dell’Occidente. Nel dibattito semi-ufficiale online infatti la visita è interpretata nella cornice della formula “l’Est ascende, l’Ovest declina”, formula che sintetizza l’idea di un riequilibrio storico del potere globale a favore della Cina.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Tempio del Cielo e la nuova stagione Xi–Trump. L’analisi di Fardella

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