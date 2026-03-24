(LaPresse) Sono passati tre mesi da quando un cessate il fuoco ha posto fine agli aspri combattimenti al confine tra Cambogia e Thailandia, ma il danno lascia cicatrici profonde in un tempio dell’XI secolo in cima a una scogliera di 525 metri nella catena montuosa del Dangrek. I vicini paesi del sud-est asiatico sono in lotta da decenni per il tempio di Preah Vihear, e questo sta mettendo in pericolo l’antico luogo sacro. Costruito dallo stesso impero Khmer che costruì Angkor Wat 160 chilometri a sud-ovest, il tempio è stato dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 2008 ed è considerato un’importante reliquia culturale dai cambogiani. Ma dopo due serie di violenti combattimenti lo scorso anno, gran parte della struttura è danneggiata e i funzionari cambogiani affermano che alcune parti potrebbero essere in pericolo di collasso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cambogia, Tempio dell'XI secolo gravemente danneggiato dopo i combattimenti con la Thailandia

Articoli correlati

Leggi anche: Thailandia: Cambogia ha violato tregua

La Cambogia vuole delle mappe dalla Francia per costringere la Thailandia a riconoscere i suoi confiniAll’inizio di febbraio la Cambogia ha chiesto alla Francia, che l’ha governata come potenza coloniale dal 1863 al 1953, di avere accesso ad alcune...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cambogia Tempio dell'XI secolo...

Cambogia, Tempio dell'XI secolo gravemente danneggiato dopo i combattimenti con la Thailandia(LaPresse) Sono passati tre mesi da quando un cessate il fuoco ha posto fine agli aspri combattimenti al confine tra Cambogia e Thailandia, ma ... stream24.ilsole24ore.com

Cambogia, tre morti per un fulmine nel complesso di templi dell'Unesco di Angkor WatI video pubblicati sui social media mostrano l'arrivo di due ambulanze e l'intervento di curiosi e funzionari del sito che trasportano alcuni dei feriti e aiutano altri a piedi. Altre immagini hanno ... it.euronews.com