Il teatro inclusivo sbarca al Victor | in scena Nei tuoi panni della compagnia Mercanti di sogni
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La rassegna di teatro inclusivo “Oltre le barriere” si conclude domenica 17 maggio, alle ore 17, al cineteatro Victor con lo spettacolo “Nei tuoi panni”, portato in scena dalla compagnia “Mercanti di sogni” in collaborazione con Auser Cesena.Prodotto e diretto da Do.Ra.Lù (cioè Donatella.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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