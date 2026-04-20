Al teatro Parioli si terrà l’ultima edizione di “La Storia a Processo”, dedicata alla politica di Barack Obama. Durante l’evento, Matteo Renzi assumerà il ruolo di ex presidente degli Stati Uniti, portando in scena un’interpretazione che ricostruisce la sua azione politica. La manifestazione prevede un dibattimento che analizza le decisioni e le tappe della presidenza di Obama, senza aggiungere commenti o valutazioni personali.

L’ultima edizione de La Storia a Processo vedrà in dibattimento la politica di Barack Obama. Ad interpretare l’ex presidente Usa sarà Matteo Renzi. Il palco si trasformerà in una vera e propria aula di un Tribunale e l’ex premier italiano sarà accompagnato da altri esponenti noti L’ultima messa in scena deLa Storia a Processodi Elisa Greco, vedrà al centro del dibattito la politica diBarack Obama. Ad interpretarlo, un esponente dell’arte del governo italiano:Matteo Renzi.Una scelta che potrebbe sembrare particolare, ma che in realtà resta coerente con i protagonisti di questo “processo”: tutti figure di rilievo sia del mondo giudiziario che giornalistico.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Renzi nei panni di Obama: al teatro Parioli il ‘Tribunale della Storia’

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