Dopo il successo delle due serate sold out con la commedia “67…’A panza ‘Carmelina” al Teatro Don Bosco di Caserta, la Compagnia teatrale “Giovanni Marcuccio” arriva al Teatro Totò di Napoli. La compagnia, nota per le sue produzioni, si prepara a presentare il nuovo spettacolo nella sala napoletana. L’evento rappresenta un importante appuntamento per gli appassionati di teatro nella città.

Tempo di lettura: 2 minuti di Tracy Di Piro Dopo l’inaspettato successo della commedia “67.’A panza ‘Carmelina” con due serate sold out al Teatro Don Bosco di Caserta, la Compagnia teatrale “Giovanni Marcuccio” sbarca al Teatro Totò, nel cuore di Napoli. La commedia, nata dalla penna del professore Giovanni Marcuccio, entra ufficialmente nel cartellone del Teatro Totò e verrà rimessa in scena venerdì 29 maggio 2026. La giovane compagnia, sotto la regia di Massimiliano Marotta, è nata da una scommessa: unire la tradizione teatrale in dialetto locale e inclusione sociale, che ha portato alla nascita di un progetto teatrale inclusivo che mira alla valorizzazione dei talenti individuali e all’impegno sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Compagnia “Giovanni Marcuccio” sbarca al Teatro Totò

Articoli correlati

Caiazzo, successo per la “Passeggiata fotografica” dell’Associazione “Giovanni Marcuccio”L’Associazione culturale “Giovanni Marcuccio” APS di Caiazzo (CE) ha organizzato, come da due anni a questa parte, una “Passeggiata fotografica”...

Al Teatro Totò dal 9 al 18 gennaio con la commedia “Hai un amico all’INPS?”NAPOLI – Prosegue con vitalità la stagione del Teatro Totò – Teatro della Tradizione Partenopea, che dal 9 al 18 gennaio (con doppio spettacolo il...