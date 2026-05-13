Il Team Scaletta si ferma sul parquet della Lady Mondragone
Il Team Scaletta ha concluso la propria corsa nei playoff del campionato di Serie B femminile di calcio a 5, perdendo la finale del girone D. La partita si è giocata sul campo della Lady Mondragone, che ha avuto la meglio sulla squadra ospite. La finale ha determinato la promozione diretta alla categoria superiore e ha chiuso la stagione per il team di Scaletta.
Il Team Scaletta ha perso la finale playoff (girone D) del campionato di Serie B femminile di calcio a 5. Nonostante una prova positiva e di carattere, la squadra ionica ha perso per 4 a 3 la sfida in casa della quotata Lady Mondragone. Sul parquet campano, partita combattuta ed equilibrata nelle.🔗 Leggi su Today.it
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Calcio a 5 femminile, il Team Scaletta si qualifica per la finale playoff di Serie BIl Team Scaletta è in finale playoff nel girone D di Serie B femminile di calcio a 5.
Temi più discussi: Scheda squadra Team Scaletta; Calcio a 5 femminile, il Team Scaletta si qualifica per la finale playoff di Serie B; Il Comune sostiene il Team Scaletta con la rinuncia ad un mese di indennità; Team Scaletta, senza nulla da perdere, a Mondragone per il sogno Serie A.
? IL SOGNO SI FERMA, MA L'ORGOGLIO È IMMENSO! Il Team Scaletta esce a testa altissima dalla finale playoff di Mondragone. Finisce 4-3 per le campane, ma le ragazze hanno lottato fino all'ultimo secondo, dimostrando di essere una delle realtà più b facebook
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