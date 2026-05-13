Il Team Scaletta si ferma sul parquet della Lady Mondragone

Da today.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Team Scaletta ha concluso la propria corsa nei playoff del campionato di Serie B femminile di calcio a 5, perdendo la finale del girone D. La partita si è giocata sul campo della Lady Mondragone, che ha avuto la meglio sulla squadra ospite. La finale ha determinato la promozione diretta alla categoria superiore e ha chiuso la stagione per il team di Scaletta.

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Il Team Scaletta ha perso la finale playoff (girone D) del campionato di Serie B femminile di calcio a 5. Nonostante una prova positiva e di carattere, la squadra ionica ha perso per 4 a 3 la sfida in casa della quotata Lady Mondragone. Sul parquet campano, partita combattuta ed equilibrata nelle.🔗 Leggi su Today.it

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