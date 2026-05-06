Calcio a 5 femminile il Team Scaletta si qualifica per la finale playoff di Serie B

Il Team Scaletta ha ottenuto la qualificazione alla finale playoff di Serie B femminile nel girone D, dopo aver vinto in trasferta contro la Sangiovannese con il punteggio di 3 a 2. La partita si è svolta domenica scorsa e ha permesso alla squadra jonica di accedere alla fase conclusiva del torneo. La sfida per la vittoria si terrà domenica pomeriggio contro la Lady Mondragone, sul campo campano.

Il Team Scaletta è in finale playoff nel girone D di Serie B femminile di calcio a 5. La squadra jonica ha battuto in trasferta la Sangiovannese per 3 a 2 e se la vedrà domenica pomeriggio con la Lady Mondragone sul parquet campano. Il match si apre con le ragazze guidate dal tecnico Ivana.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Calcio a 5 Serie B, il Team Scaletta chiude con un successo la regular seasonIl Team Scaletta ha vinto l’ultima partita della regular season del campionato di Serie B femminile di calcio a 5. Tennis, serie C: il team femminile del Piazzano vola ai playoff, eliminato il maschileSi è conclusa la fase regionale a gironi dei campionati a squadre di serie C per il club Piazzano di Novara. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scheda squadra Team Scaletta; Calcio a 5 Femminile: il Team Scaletta conquista la finale playoff del proprio girone; Spareggi promozione, Top Five di misura sulla Woman Napoli. Concluso il primo turno playoff; Scheda squadra Michele Priolo Gallinese Woman. Calcio a 5 Femminile: il Team Scaletta conquista la finale playoff del proprio gironeImpresa del Team Scaletta che, al termine di una semifinale playoff intensa e combattuta contro la Sangiovannese, conquista con merito ... 98zero.com Calcio a 5 femminile, tre squadre sarde sognano la Coppa ItaliaCagliari, Cus Cagliari e Quartu. Tre squadre per altrettante categorie (Serie A, B e C regionale) sognano di tornare in Sardegna con la Coppa Italia in valigia. Non sarà facile, ma una volta arrivati ... unionesarda.it IL SOGNO CONTINUA: IL TEAM SCALETTA È IN FINALE! Un'impresa pazzesca, voluta e conquistata con una maturità incredibile. Le ragazze battono 3-2 la Sangiovannese in una semifinale thrilling e volano in finale playoff di Serie B! Sotto due volt - facebook.com facebook