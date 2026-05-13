Durante una partita di calcio, il gesto di un gondoliere che colpisce il Brasile ha attirato l’attenzione. Nel frattempo, una nota marca di birra, sponsor della squadra verdeoro, ha investito molto in campagne pubblicitarie che includono anche l’allenatore di una squadra di club. La scena e le pubblicità sono state commentate sui social e sui media sportivi.

La ricca marca di birra che sponsorizza il Brasile ha girato uno spot spettacolare, già battezzato "il migliore del Mondiale". La gente per strada evoca i gol più iconici della gloriosa storia della Seleçao, da Pelé a Ronaldinho. Si mescolano filmati d’epoca e scene popolari girate nel presente. Recitano anche Ronaldo il Fenomeno e Ancelotti che, alla fine, raccoglie una palla di giornali, la srotola e legge: "Possiamo crederci!". Un colossal, nel suo genere. Quanto sarà costato, in tempo e denaro? "Insuperabile", dicono. Sicuri? In un angolo di Venezia succede questo: dei bambini giocano a palla accanto ad un canale, la palla scappa e sta per cadere in acqua, ma proprio in quell’attimo passa una gondola, il gondoliere d’istinto la colpisce di tacco e la passa ad altri bambini che esultano sull’altra sponda del canale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il "tacco" del gondoliere che batte il Brasile: un gesto istintivo vale più di uno spot

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Dimarco e il caso del video: "Gesto istintivo, ma poco rispettoso riprenderci. A Dzeko ho scritto che..."“Ho deciso di essere qui in conferenza perché ci tenevo a sottolineare che ho un profondo rispetto per qualsiasi club e qualsiasi nazionale.

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