Dopo le polemiche scatenate dall’esultanza di un calciatore azzurro, che aveva ripreso un gesto di un avversario durante i rigori, l’esterno della nazionale ha spiegato che si trattava di un gesto istintivo, ma poco rispettoso. In un messaggio, ha anche riferito di aver scritto a un altro compagno di squadra, condividendo il suo punto di vista. L’episodio ha suscitato discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori.

“Ho deciso di essere qui in conferenza perché ci tenevo a sottolineare che ho un profondo rispetto per qualsiasi club e qualsiasi nazionale. Io e altri miei compagni, abbiamo avuto un semplice gesto istintivo, stavamo guardando i rigori come si fa tra amici.subito dopo mi sono messaggiato con Edin (Dzeko, ndr), gli ho fatto i complimenti e ci siamo fatti un reciproco in bocca al lupo.quel video ci ha ripreso in un contesto dove c’erano familiari e anche bambini, lo ritengo poco rispettoso “. Federico Dimarco chiude, così, il caso aperto nella notte di Bergamo quando le immagini Rai dell’esterno nerazzurro che esulta alla qualificazione della Bosnia a Cardiff avevano scatenato la reazione bosniaca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dimarco e il caso del video: "Gesto istintivo, ma poco rispettoso riprenderci. A Dzeko ho scritto che..."

Articoli correlati

Dimarco spiega il discusso video dell’esultanza per la Bosnia: “È stato poco rispettoso filmarci”Federico Dimarco chiarisce il caso del video diventato virale dopo Italia-Irlanda del Nord: nessuna mancanza di rispetto verso la Bosnia, ma fastidio...

Conferenza stampa Dimarco: «Esultanza? Non volevo mancare di rispetto, la ripresa tv poco rispettosa! Ho parlato con Dzeko, su Pio Esposito…»Italia, la cena dopo la vittoria con l’Irlanda del Nord: ma occhio al possibile indizio in ottica calciomercato per l’Inter – FOTO Juventus, novità...

Contenuti utili per approfondire Dimarco e il caso del video Gesto...

Temi più discussi: Portobello di Marco Bellocchio; Obiettivo Mondiale. Ventotto convocati per i play-off: la novità è Palestra, torna Chiesa; Bosnia-Italia e lo strano caso dello stadio da 14mila posti. L'ex Juve rivela...; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale.

Pagina 3 | Caso Dimarco, la Figc spiega il gesto di esultanza. E Abodi: Macché provocazione...Le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani sul caso che si è scatenato nel momento della certezza che la finale playoff per i Mondiali 2026 sarebbe stata Bosnia-Italia ... corrieredellosport.it

Dimarco diretta conferenza stampa, la spiegazione sul caso esultanza prima di Bosnia-Italia LIVELa parole del terzino della Nazionale, da Covericiano, in vista della finale playoff a Zenica per il Mondiale 2026: aggionamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Dimarco chiarisce l'esultanza di alcuni azzurri, diventata virale, al termine dei rigori di Cardiff che hanno promosso la Bosnia "Ci tengo a dire che rispetto qualsiasi club e sopratutto qualsiasi Nazionale. È stata una reazione istintiva, eravamo tra amic - facebook.com facebook

Bosnia-Italia, Dimarco in conferenza stampa LIVE alle 13.30 #SkySport x.com