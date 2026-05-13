Il sunwashed red è un colore che prende ispirazione dal sole, con sfumature ramate che richiamano la luce. Si tratta di un balayage pensato appositamente per la stagione primaverile, caratterizzato da toni caldi e luminosi. Questa tonalità si adatta a chi desidera un cambio di look che richiami i colori della natura in fiore. La sua versatilità permette di ottenere un risultato naturale e radioso.

Lo dice il nome che questo colore deriva dal sole. Il sunwashed red è il balayage dai toni ramati perfetto per la primavera. E si, a discapito dell’armocromia e di quanto si possa pensare, il ramato sta bene a più persone di quelle che crediamo. Questo perché le svariate sfumature di rosso permettono di esaltare l’incarnato e accarezza il viso, posizionandosi proprio lungo i suoi contorni. Sunwashed red, il colore ramato perfetto per la primavera. La tonalità “lavata” dal sole prevede che il colore ci debba essere ma senza imporsi. Il risultato è una sfumatura che emerge con fare sottile. Infatti, il bello di questo colore è che non importa quale sia la base di partenza.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il sunwashed red è l’omaggio alla primavera perfetto

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