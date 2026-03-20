Meghan Markle torna sul red carpet | il suo look è un omaggio all'America e a Lady Diana

Meghan Markle è tornata sul red carpet in occasione dell'evento Champions for Children, organizzato dall'Alliance for Children's Rights a Beverly Hills. Per l'occasione, l'ex attrice ha scelto un look che richiama l'America e rende omaggio a Lady Diana. L'evento ha visto la partecipazione di diverse personalità, con Markle che ha attirato l'attenzione sui social e sui media.

Meghan Markle è tornata sul red carpet, lo ha fatto in occasione dell'evento Champions for Children organizzato a Beverly Hills dall'Alliance for Children's Rights. Cosa ha indossato per questa occasione speciale?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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