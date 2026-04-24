Letizia di Spagna in blu vibrante è regina di primavera | il look nasconde un omaggio alla figlia Leonor

Ieri a Madrid si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Cervantes, a cui ha partecipato la regina di Spagna. Per l’occasione, ha scelto un abito blu vibrante, un look che ha attirato l’attenzione. La regina ha sfoggiato un outfit primaverile, senza ulteriori dettagli sugli accessori o altri elementi del suo abbigliamento. La partecipazione si è svolta in un’atmosfera di formalità e rispetto per l’evento culturale.

Letizia di Spagna ha partecipato alla consegna del Premio Cervantes che si è tenuta ieri a Madrid e ne ha approfittato per proporre un adorabile look primaverile. In quanti hanno notato l'omaggio a Leonor nascosto nell'outfit?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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