consob freni si ritira dalla corsa alla presidenza

Il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, ha deciso di ritirarsi dalla candidatura alla presidenza della Consob. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta. La decisione avviene nel momento in cui si attendeva una conferma ufficiale del suo coinvolgimento nel processo di selezione. La sua uscita dalla competizione potrebbe influenzare gli sviluppi futuri sulla nomina.

Il sottosegretario all’Economia Federico Freni (Lega) si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. L’ha annunciato lui stesso a Repubblica dopo averlo comunicato alla premier Giorgia Meloni, al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al leader del suo partito Matteo Salvini. La sua candidatura alla guida dell’autorità che vigila sui mercati finanziari era stata avanzata dal titolare del Mef alla riunione del consiglio dei ministri del 20 gennaio. La nomina era stata però bloccata dal vicepremier Antonio Tajani, contrario a indicare un politico ai vertici dell’ente. Nelle scorse settimane era maturato un ripensamento in Forza Italia, ma poi la contrarietà si è riaccesa.🔗 Leggi su Lettera43.it

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