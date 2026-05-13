Il 13 maggio 2026, a Pistoia, è stato presentato un progetto che mira a trasformare la città in un luogo più vivibile, con un’attenzione particolare alla rigenerazione urbana e alla presenza di spazi verdi. L’obiettivo è creare un sistema di quartieri in cui tutto sia raggiungibile in quindici minuti a piedi o in bicicletta, favorendo così una mobilità sostenibile e una migliore qualità della vita per i cittadini.

Pistoia, 13 maggio 2026 – Pistoia sia la “ città dei quindici minuti ”, cioè ambisca a trasformarsi in un luogo vivibile, una città nella quale andare a lavoro, accompagnare i figli a scuola, fare la spesa o raggiungere un servizio non sia un impresa, ma l’espressione di un modo efficace di vivere la città. E ancora: siano migliorati i collegamenti tra centro e quartieri, sia più semplice muoversi dalle frazioni verso le città e siano rafforzati i servizi di prossimità nei quartieri. Sono solo due dei punti che compaiono nel Manifesto dell’Ordine degli architetti di Pistoia, documento appena redatto in un’occasione cruciale per il governo della nostra città, le elezioni amministrative, e che l’Ordine sottoporrà ai tre candidati sindaco sabato 16 maggio dalle 11 alla Fortezza 59, in piazza della Resistenza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sogno degli architetti: “Una città più vivibile rigenerata e piena di verde”

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