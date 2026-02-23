Manutenzione e Decoro Urbano | Cava diventerà una città più bella e più vivibile partendo dalle cura per le piccole cose

Da salernotoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cattiva manutenzione e il degrado delle strade e degli edifici pubblici stanno peggiorando la qualità della vita a Cava, causando disagio ai residenti. Raffaele Giordano punta il dito sulla mancanza di interventi concreti per curare le piccole cose che rendono la città meno vivibile. La sua proposta mira a interventi mirati per migliorare il decoro urbano, partendo proprio dalla cura delle aree più trascurate. I cittadini attendono azioni immediate per cambiare questa situazione.

Decoro urbano e manutenzione di strade, palestre ed edifici pubblici. Il quarto manifesto del candidato a sindaco Raffaele Giordano pone l’accento sui disagi che i cittadini cavesi incontrano nella quotidianità a causa del graduale ma costante deterioramento della “cosa pubblica”. “In questi anni la città ha assistito ad un progressivo deterioramento di strade ed edifici pubblici, che è segnalato ogni giorno dai cittadini – ha spiegato Giordano – La cura della città è necessaria per una migliore vivibilità che passa anche per un’immagine migliore di quella attuale della cosa pubblica. Certo, i cittadini saranno chiamati a fare la loro parte, ma sarà anche nostra cura instillare nei Cavesi la responsabilità civica che impedirà atti di incuria o, peggio, di vandalismo”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Una città più sicura, più vivibile, più moderna: approvato Dup. Mobilitati quasi 20 milioni di euroL’amministrazione di Ceglie Messapica ha approvato il Dup 2026-2028 durante il consiglio comunale di ieri.

Più soldi per manutenzione stradale, decoro urbano e servizi nella variazione di bilancio di Roma CapitaleLa Giunta di Roma Capitale ha approvato una variazione di bilancio che prevede l'aggiunta di 30 milioni di euro per migliorare le strade e i marciapiedi della città.

manutenzione e decoro urbanoPiù soldi per manutenzione stradale, decoro urbano e servizi nella variazione di bilancio di Roma CapitaleLa Giunta ha approvato la variazione di bilancio: 30 milioni aggiuntivi per la manutenzione stradale e nuovi fondi per decoro, case popolari e assistenza ... fanpage.it

Roma: ok a variazione di Bilancio che incrementa risorse per manutenzione strade e decoro urbano(FERPRESS) – Roma, 23 FEB – Approvata dalla Giunta capitolina una variazione di Bilancio che incrementa in particolare le risorse per la manutenzione delle strade, per il potenziamento del decoro urba ... ferpress.it