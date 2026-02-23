Manutenzione e Decoro Urbano | Cava diventerà una città più bella e più vivibile partendo dalle cura per le piccole cose

La cattiva manutenzione e il degrado delle strade e degli edifici pubblici stanno peggiorando la qualità della vita a Cava, causando disagio ai residenti. Raffaele Giordano punta il dito sulla mancanza di interventi concreti per curare le piccole cose che rendono la città meno vivibile. La sua proposta mira a interventi mirati per migliorare il decoro urbano, partendo proprio dalla cura delle aree più trascurate. I cittadini attendono azioni immediate per cambiare questa situazione.

Decoro urbano e manutenzione di strade, palestre ed edifici pubblici. Il quarto manifesto del candidato a sindaco Raffaele Giordano pone l’accento sui disagi che i cittadini cavesi incontrano nella quotidianità a causa del graduale ma costante deterioramento della “cosa pubblica”. “In questi anni la città ha assistito ad un progressivo deterioramento di strade ed edifici pubblici, che è segnalato ogni giorno dai cittadini – ha spiegato Giordano – La cura della città è necessaria per una migliore vivibilità che passa anche per un’immagine migliore di quella attuale della cosa pubblica. Certo, i cittadini saranno chiamati a fare la loro parte, ma sarà anche nostra cura instillare nei Cavesi la responsabilità civica che impedirà atti di incuria o, peggio, di vandalismo”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Una città più sicura, più vivibile, più moderna: approvato Dup. Mobilitati quasi 20 milioni di euroL’amministrazione di Ceglie Messapica ha approvato il Dup 2026-2028 durante il consiglio comunale di ieri.

Più soldi per manutenzione stradale, decoro urbano e servizi nella variazione di bilancio di Roma CapitaleLa Giunta di Roma Capitale ha approvato una variazione di bilancio che prevede l'aggiunta di 30 milioni di euro per migliorare le strade e i marciapiedi della città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Nuove risorse per strade, decoro urbano e liste di attesa; Roma lancia un piano da 100 milioni per la manutenzione stradale; Verde e nuove alberature. Controlli e manutenzione; Roma, dal Comune 100 milioni di euro per rifare strade, ciclabili e bagni pubblici.

Più soldi per manutenzione stradale, decoro urbano e servizi nella variazione di bilancio di Roma CapitaleLa Giunta ha approvato la variazione di bilancio: 30 milioni aggiuntivi per la manutenzione stradale e nuovi fondi per decoro, case popolari e assistenza ... fanpage.it

Roma: ok a variazione di Bilancio che incrementa risorse per manutenzione strade e decoro urbano(FERPRESS) – Roma, 23 FEB – Approvata dalla Giunta capitolina una variazione di Bilancio che incrementa in particolare le risorse per la manutenzione delle strade, per il potenziamento del decoro urba ... ferpress.it

Bisceglie, decoro ritrovato in largo Milano a ridosso dell’ospedale: via alla pulizia e nuove giostrine in arrivo #bisceglie #attualità #decorourbano - facebook.com facebook