Il sindaco Silvia Chiassai Martini in Consiglio comunale sulla questione punto nascita alla Gruccia

Durante la seduta del Consiglio comunale, il sindaco ha parlato della situazione relativa al punto nascita dell'ospedale alla Gruccia, fornendo aggiornamenti sulla questione che interessa la comunità e coinvolge direttamente le istituzioni locali. La discussione si è concentrata sulle recenti evoluzioni e sulle prossime mosse da intraprendere per affrontare la tematica.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Comunicazione del sindaco Silvia Chiassai Martini in Consiglio comunale su questione punto nascita ospedale alla Gruccia. «Ritengo doveroso intervenire ancora in questo Consiglio comunale in merito alla situazione del nostro Punto Nascita dell'Ospedale della Gruccia. Gli ultimi sviluppi hanno confermato che la nostra determinazione non è stata vana, soprattutto a seguito di quanto già chiaramente evidenziato nel mio precedente intervento, nel quale avevo denunciato non solo la deliberazione della Regione Toscana del 30 dicembre scorso che formalizzava la chiusura del punto nascita di Montevarchi all'insaputa dei Sindaci, ma anche le modalità con cui erano stati trasmessi al Comitato Percorso Nascita Nazionale (CPNN), dati palesemente errati da parte di Regione e Asl che hanno contribuito al diniego della deroga.