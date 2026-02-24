Incontro al Ministero tra il Sottosegretario Gemmato e il Sindaco Silvia Chiassai Martini

Il Sottosegretario Gemmato e il Sindaco Silvia Chiassai Martini si sono incontrati al Ministero per discutere delle criticità legate alla gestione dei servizi sanitari locali. La causa principale riguarda le risorse insufficienti che limitano l’efficienza degli ospedali e delle strutture territoriali. Durante l’incontro, hanno esaminato i dettagli di alcune proposte per migliorare l’assistenza e affrontare le carenze di personale. Alla fine, hanno concordato di approfondire ulteriormente le soluzioni da adottare.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Incontro al Ministero tra il Sottosegretario Gemmato e il Sindaco Silvia Chiassai Martin i. "Una deroga per motivi orografici e azioni concrete per garantire un futuro certo al punto nascita della Gruccia" Il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini è stata ricevuta prima dal Direttore Generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e nel pomeriggio dal Sottosegretario alla Salute, On.Gemmato, che ha seguito personalmente in questi giorni la questione relativa al parere negativo alla deroga sul punto nascita di Montevarchi richiesta da Regione Toscana nel 2023.