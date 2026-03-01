Chi è il bruco micio la falena con il pelo | dove vive e perché si chiama così

Il "bruco micio" è la fase larvale pelosa di Megalopyge opercularis, una falena nordamericana. Sembra morbido e innocuo, ma sotto il “pelo” nasconde spine velenose molto dolorose. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La gazza ladra “ruba” davvero gli oggetti? Perché si chiama così e com’è nato il mito su questo corvideLa gazza (Pica pica) non ruba gioielli e oggetti metallici: il mito della "gazza ladra" nasce dal folklore europeo e dall'intelligenza di questi...

Chi sono davvero le ghiandaie, le “imitatrici dei boschi”: perché si chiamano così e dove vivono in ItaliaLa ghiandaia (Garrulus glandarius) è una specie boschiva, ma ormai comune anche nei parchi cittadini.

La Magia della Metamorfosi: Da Bruco a Farfalla! #shorts

Altri aggiornamenti su Chi

Discussioni sull' argomento Domenica 1 marzo alle 17.00 Tutto cambia! Il bruco e la farfalla e altri racconti chiude la rassegna Teatro Bambino; I bruchi delle farfalle ‘parlano’ con le formiche, e li abbiamo sentiti; Meraviglie sul filo del tempo; S. Antimo (NA). Nancy Coppola: da bruco a farfalla: la metamorfosi della valente cantautrice napoletana.

Che differenza c’è tra processionaria e bruco americano, uno solo è velenoso: come riconoscerliProcessionaria e bruco americano si somigliano, ma solo la prima è pericolosa: aspetto, comportamento e distribuzione aiutano a riconoscerla. msn.com

Chi è il calciatore più antipatico del nostro campionato - facebook.com facebook

Le info per chi stasera sarà all'Olimpico asroma.com/it/notizie/749… #ASRoma x.com