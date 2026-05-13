Il segreto del look da spiaggia perfetto per quest’estate

Da bollicinevip.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un noto marchio della Costiera Amalfitana ha presentato la sua collezione mare per l’estate 2026, dedicata al mercato italiano e internazionale. La linea include costumi, parei e accessori pensati per valorizzare diverse tipologie di fisicità, mantenendo uno stile elegante e naturale. La collezione si distingue per l’attenzione ai dettagli e l’utilizzo di materiali di qualità, con l’obiettivo di offrire un look da spiaggia che combina funzionalità e raffinatezza.

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Il brand storico della Costiera Amalfitana firma una collezione mare 2026 che celebra il saper fare italiano con capi pensati per esaltare ogni tipo di fisicità in modo elegante e naturale Il beachwear dell’estate 2026 abbandona l’eccesso e abbraccia una femminilità più raffinata e consapevole. I trend della nuova stagione parlano di linee pulite, dettagli couture, richiami rétro reinterpretati con gusto moderno e un comfort che non sacrifica il glamour. Dai bikini a vita alta ai costumi interi scolpiti, passando per copricostumi fluidi e coordinati, l’estate 2026 celebra uno stile sofisticato che unisce praticità e lusso autentico. Tra i...🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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