Il Play di Sonos si presenta come uno speaker ideale per ascoltare musica durante l’estate. È uno dei prodotti selezionati da GQ Italia e può essere acquistato tramite i link di vendita al dettaglio, con eventuali commissioni di affiliazione per Condé Nast. La sua compatibilità con diversi servizi di streaming e la qualità del suono lo rendono adatto a diversi ambienti e occasioni.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sonos, al di là delle chiacchiere, sa ancora costruire ottimi speaker. È vero, negli ultimi tempi il marchio di Santa Barbara non è stato al suo meglio, complice una riprogettazione dell’app così piena di bug da costringere il CEO alle dimissioni. Ma molte cose sono cambiate negli ultimi due anni. L’app, per fortuna, è tornata a un livello accettabile. E soprattutto, il leader del settore degli speaker wireless ha finalmente realizzato un nuovo altoparlante all’altezza della sua reputazione.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Play di Sonos è lo speaker perfetto per la tua musica di quest'estate

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