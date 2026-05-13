A Firenze, si avvicina un evento speciale che segnerà il centenario di un club viola. A settembre, il stadio Franchi ospiterà una partita tra la formazione delle Fiorentina All Stars e una squadra denominata Operazione Nostalgia. Questo appuntamento rappresenta un momento di celebrazione e ricordo per i tifosi e gli appassionati, che attendono con entusiasmo l'incontro che richiamerà l'attenzione sul secolo di storia del club.

FIRENZE – L’attesa per il traguardo secolare del club viola inizia a prendere forma con un grande annuncio. Il prossimo martedì 2 settembre 2026, la cornice dello stadio Artemio Franchi ospiterà un match dal sapore unico: sul prato fiorentino incroceranno i tacchetti la Fiorentina All Stars e la selezione delle leggende di Operazione Nostalgia. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20,00, per quello che rappresenta il primo tassello svelato in anteprima per onorare la storia della società. La squadra gigliata spegnerà formalmente le sue cento candeline il 29 agosto 2026. Per celebrare un secolo esatto di sport, identità e radicamento territoriale, è stato messo a punto un fitto cartellone di iniziative e progetti che si snoderanno lungo tutto l’anno.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il secolo viola si accende al Franchi: a settembre la supersfida tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia

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