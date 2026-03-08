Nessun gol e fischi per i viola al Franchi Fiorentina-Parma 0-0

Nella partita tra Fiorentina e Parma, terminata senza reti, nessun gol è stato segnato e i fischi hanno accolto i giocatori viola al termine dell'incontro. La squadra ospite, il Parma, ottiene un punto importante, mentre i gigliati restano in una posizione di classifica critica, mantenendo il terzultimo posto. La gara si è conclusa con un pareggio che non ha visto variazioni nel risultato finale.

Punto importante per i crociati, ennesima delusione per i gigliati, che comunque lasciano il terzultimo posto. FIRENZE - Nessun gol al Franchi e un punto a testa per Fiorentina e Parma. Alla fine a essere soddisfatti sono solo gli ospiti che, già in una situazione tranquilla di classifica, fanno un altro passo avanti verso la permanenza in A. Per i toscani, invece, l'ennesima delusione di un campionato condotto in affanno e a caccia di una salvezza che è ancora lontana, anche se dopo la sconfitta della Cremonese i viola si sono portati al quartultimo posto. Senza Kean la fase offensiva dei gigliati ne risente, tanto che il pomeriggio di Corvi è "semi inoperoso", così come quello di De Gea dall'altra parte.