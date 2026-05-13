Il Sassuolo e l’Europa Impossibile per poco

Dopo la conclusione della 36ª giornata di campionato, il sogno di un piazzamento europeo per il Sassuolo si può considerare ormai sfumato. La squadra, guidata dall’allenatore Grosso, si trova attualmente al settimo posto in classifica grazie a un buon girone di ritorno, anche se non ha mai mostrato una grande convinzione nel raggiungere l’obiettivo. Ora, si può analizzare in modo teorico cosa potrebbe aver influito sul risultato finale.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Adesso che, chiusa la 36ma giornata, il sogno Europa del Sassuolo, mai coltivato con troppa convinzione, anche se il girone di ritorno della squadra di Grosso la colloca al settimo posto, sfuma, ci si può anche ragionare, ovviamente in astratto, a cosa è mancato. Non senza premettere, tuttavia, che andare in Europa da settimi era solo un’ipotesi (saranno gli esiti della Coppa Italia a liberare, eventualmente, uno slot per la settima in classifica) se non un miraggio, visto che si parlava sempre del sogno di una neopromossa come i neroverdi. E non senza aggiungere che, a 36ma giornata completata, i neroverdi sono anche usciti dalla top ten e, staccati dal Bologna e sorpassati dall’Udinese, adesso sono undicesimi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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