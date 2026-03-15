Bologna c’è il Sassuolo | le probabili formazioni Ma è impossibile non pensare al match di Europa League

Nel pomeriggio di oggi, il Bologna affronta il Sassuolo in una partita di campionato. La sfida si svolge allo stadio Renato Dall'Ara e le probabili formazioni sono state annunciate, con alcune assenze e inserimenti di giocatori in ruolo. Nel frattempo, l’attenzione degli appassionati resta rivolta anche al match di Europa League, che si gioca in contemporanea. Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, si trova davanti a questa doppia sfida.

Bologna, 15 marzo 2026 – C’è un cartello invisibile che Vincenzo Italiano vorrebbe rimuovere dai cancelli di Casteldebole: "Chiuso per sogno". Sottinteso: il sogno di eliminare giovedì la Roma nel dentro o fuori dell’Olimpico. Perché se la geografia oggi dice Reggio Emilia, il cuore e i neuroni del Bologna rischiano di essere già proiettati a giovedì notte, sotto il cielo della capitale, dove la sfida di ritorno contro i giallorossi vale il pezzo di storia più importante della stagione. Il derby col Sassuolo, nonostante la possibilità di rosicchiare due punti all’Atalanta (che ieri ha pareggiato 1-1 in casa dell’Inter), assomiglia a un impegno segnato a matita sull’agenda, una distrazione da sbrigare con la stessa fretta con cui si beve un caffè in autogrill. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, c’è il Sassuolo: le probabili formazioni. Ma è impossibile non pensare al match di Europa League Articoli correlati Bologna-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa LeagueGiovedì 12 marzo alle ore 18:45 la Roma sfiderà il Bologna al Dall’Ara nell’andata degli ottavi di Europa League. Leggi anche: Bologna-Celtic, settima giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni Una selezione di notizie su Europa League Temi più discussi: Europa League: in campo alle 18.45 Bologna-Roma DIRETTA; Europa League, Bologna-Roma 1-1. Conference, la Fiorentina batte in rimonta il Rakow 2-1; Europa League, possibile trasferta vietata per Roma-Bologna; Bologna-Roma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Ottavi di finale di Europa League: i risultati. Finisce 1-1 il derby italiano Bologna-Roma. Fiorentina ok in Conference contro il RakowOttavi di Europa League: al Dall'Ara si gioca il derby italiano Bologna-Roma. In Conference la Fiorentina riceve il Rakow. mam-e.it Bologna, c'è Pobega a centrocampo. Italiano: Tanta stima per GasperiniIl tecnico dei rossoblù in conferenza stampa: Avrei evitato volentieri il derby italiano perché così una delle due uscirà ... ilromanista.eu Ecco quanto vale l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Chi avrà la meglio giovedì facebook Dai 30mila della Coppa Italia ai 3.435 dell’Europa League: miniesodo rossoblù all’Olimpico di Roma x.com