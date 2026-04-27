Il Sassuolo e Firenze si sono affrontati nel lunch match all’Artemio Franchi, terminando con un pareggio a reti inviolate. La partita si è conclusa con un palo del Sassuolo e poche occasioni da gol, confermando il secondo pareggio stagionale per la squadra neroverde. La gara si è svolta senza reti e senza grandi emozioni, lasciando invariata la posizione in classifica di entrambe le squadre.

Non stupisce come ha fatto contro il Como, il Sassuolo, ma muove comunque la classifica in quel di Firenze, incastrando nel lunch match dell’Artemio Franchi il suo secondo 0-0 stagionale. Già: non succedeva da metà ottobre (Lecce-Sassuolo) che i neroverdi di Fabio Grosso andassero a punto senza segnare e senza subire, ma il rilievo statistico aggiunge poco, suggerendo comunque cautele da una parte e dall’altra, ad una gara che il Sassuolo ha a tratti sofferto, a tratti aggredito ma più spesso gestito. Non senza trovarsi, alla fine, a recriminare su quella che, a conti fatti, è stata la palla gol più ‘pulita’ del match, costruita da Laurientè e finalizzata da Pinamonti, il cui fendente è andato però a sbattere sul palo, graziando De Gea.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo Un palo e poco altro, pari a Firenze

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