Il sanseverese Francesco Giuliani firma il bollettino del francobollo celebrativo ' Europa 2026'
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C'è la firma del sanseverese Francesco Giuliani (con Paolo Deambrosi), membro dell’Accademia Italiana di Filatelia e di Storia Postale nel bollettino illustrativo dell'emissione del francobollo celebrativo ‘L’Europa viaggia su carta: l’Italia celebra 70 anni di sogni condivisi’ emesso per i 70.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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