Papa Francesco il francobollo della pace | svelato l’omaggio

Oggi a Palazzo Piacentini è stato presentato un francobollo commemorativo dedicato al primo anniversario della morte di Papa Francesco. L'evento ha attirato l’attenzione di media e appassionati, che hanno assistito alla scoperta dell’omaggio filatelico. Il francobollo, realizzato per celebrare l’evento, raffigura un’immagine del Papa e sarà distribuito nelle filatelie e negli uffici postali. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e ricordo.

A Palazzo Piacentini è stato svelato oggi il francobollo commemorativo per il primo anniversario della morte di Papa Francesco. L’immagine sul valore bollato B. ritrae il Pontefice in Piazza San Pietro mentre libera una colomba, simbolo universale della pace. Durante la presentazione, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha presieduto l’evento sottolineando come il percorso del Santo Padre sia stato interamente dedicato alla ricerca costante della serenità globale. Urso ha espresso il desiderio che questo impegno possa favorire l’apertura di nuovi spiragli nei conflitti attuali, evidenziando come le guerre stiano colpendo duramente il mondo e anche i confini dell’Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa Francesco, il francobollo della pace: svelato l’omaggio Notizie correlate Poste, francobollo dedicato a Papa Francesco a un anno dalla scomparsaUn francobollo commemorativo dedicato a Papa Francesco a un anno dalla scomparsa è stato presentato oggi a Palazzo Piacentini. L'omaggio dell'arcidiocesi a Papa Francesco a un anno dalla scomparsa: si presenta il volume "Francesco Magno"L'arcidiocesi di Agrigento rende omaggio a Papa Francesco nel primo anniversario della sua scomparsa con un evento che intreccia editoria, arte e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un anno dalla morte di Papa Francesco, pontificato controcorrente; Papa Francesco, un anno dalla scomparsa resta la sua eredità di una Chiesa in uscita; Polis, il servizio passaporti nel 92% degli uffici postali del Progetto. Poste Italiane emette francobollo commemorativo di Papa FrancescoIl Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo commemorativo dedicato a Papa Francesco, ... laquilablog.it Emesso il francobollo commemorativo dedicato a Papa FrancescoIl Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette il 21 aprile 2026 un francobollo commemorativo di Papa Francesco, con valore tariffario B pari a 1,30 euro e tiratura limitata. ilgazzettinovesuviano.com A Plaza de Mayo, a Buenos Aires, oltre 150mila persone si sono ritrovate per un evento fuori dagli schemi: un “rave spirituale” in omaggio a Papa Francesco. In consolle #PadreGuilherme, sacerdote e DJ, che ha trasformato la piazza in uno spazio ibrido tr facebook #PapaFrancesco svelata la lapide a Santa Maria Maggiore, sostò 126 volte davanti alla Salus Populi Romani È stata svelata oggi, nel primo anniversario della morte di Papa Francesco, la lapide commemorativa posta nella Cappella Paolina della Basili x.com