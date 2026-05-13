Il Salone del Libro 2026 apre le danze | attesi Roberto Baggio Jovanotti Luciano Ligabue Zerocalcare e Tiziano Malgioglio Il calendario completo degli eventi

Da ilfattoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Salone del Libro 2026 si prepara ad accogliere numerosi ospiti, tra cui figure note nel panorama musicale e culturale. La manifestazione offrirà una vasta selezione di libri, spaziando dai classici greci, come Omero, a autori contemporanei come Petros Markaris. Tra gli eventi previsti ci sono incontri e presentazioni, senza la presenza di autori russi, e si svolgeranno in diversi padiglioni dedicati alla letteratura e alla cultura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Niente contemporanei russi, ma i classici greci. Al Salone del Libro 2026 migliaia di pagine da sfogliare, da Omero a Petros Markaris, al posto dei padiglioni da sigillare. Il nuovo corso firmato Annalena Benini al Lingotto torinese, sempre nomina del governo Meloni, non dà di certo i grattacapi di Pietrangelo Buttafuoco in Laguna. Tutto va bene, madam(in)a la marchesa, sotto la Mole di un Salone gigantesco che nemmeno le esposizioni universali di fine Ottocento. Perché a dirla tutta, vince le elezioni quello, sposti quell’altro, nomini quest’altro ancora, il Salone del Libro ha oramai assunto da un paio di decenni una forma nazionalpopolare dilatata, pantagruelica, al passo con le classifiche di vendita, che non c’è santo meloniano che tenga.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il salone del libro 2026 apre le danze attesi roberto baggio jovanotti luciano ligabue zerocalcare e tiziano malgioglio il calendario completo degli eventi
© Ilfattoquotidiano.it - Il Salone del Libro 2026 apre le danze: attesi Roberto Baggio, Jovanotti, Luciano Ligabue, Zerocalcare e Tiziano Malgioglio. Il calendario completo degli eventi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Salone del Libro Torino 2026, gli ospiti sportivi: date, programma e protagonisti da Roberto Baggio ad Alberto TombaMercato Milan, sprint per Vlahovic! Nkunku può avvicinare il serbo in rossonero: il motivo Bastoni Inter, prosegue il momento no! Chivu lo mette ai...

Baggio, Littizzetto e Barbero: i 10 "big" da non perdere al Salone del Libro 2026Il Salone del Libro di Torino, che quest'anno ha raggiunto la 38esima edizione ed è diretto per il terzo anno da Annalena Benini, sarà come sempre,...

Temi più discussi: Salone del Libro di Torino 2026: tutte le autrici e gli autori Mondadori; Salone del Libro 2026, cosa fare a Torino: eventi da non perdere; I nostri firmacopie al Salone del Libro; La mappa del Salone del libro di Torino 2026.

salone del libro il salone del libroSophia Loren, al salone del libro di TorinoLa Regione Campania e la Fondazione Film Commission Regione Campania proseguono l'omaggio a Sophia Loren, iniziato a Napoli nell'ottobre del 2024, con la ... napolivillage.com

salone del libro il salone del libroIl mondo salvato dai ragazzini. Ecco il tema del Salone del Libro di Torino 2026 che sta partendoIl SalTo 2026 apre al Lingotto da giovedì 14 a lunedì 18 maggio con un fitto programma di appuntamenti dedicati ad appassionati e professionisti del mondo del libro ... artribune.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web