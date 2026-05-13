Il Salone del Libro 2026 apre le danze | attesi Roberto Baggio Jovanotti Luciano Ligabue Zerocalcare e Tiziano Malgioglio Il calendario completo degli eventi

Il Salone del Libro 2026 si prepara ad accogliere numerosi ospiti, tra cui figure note nel panorama musicale e culturale. La manifestazione offrirà una vasta selezione di libri, spaziando dai classici greci, come Omero, a autori contemporanei come Petros Markaris. Tra gli eventi previsti ci sono incontri e presentazioni, senza la presenza di autori russi, e si svolgeranno in diversi padiglioni dedicati alla letteratura e alla cultura.

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