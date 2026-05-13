Il Salone del Libro 2026 apre le danze | attesi Roberto Baggio Jovanotti Luciano Ligabue Zerocalcare e Tiziano Malgioglio Il calendario completo degli eventi
Il Salone del Libro 2026 si prepara ad accogliere numerosi ospiti, tra cui figure note nel panorama musicale e culturale. La manifestazione offrirà una vasta selezione di libri, spaziando dai classici greci, come Omero, a autori contemporanei come Petros Markaris. Tra gli eventi previsti ci sono incontri e presentazioni, senza la presenza di autori russi, e si svolgeranno in diversi padiglioni dedicati alla letteratura e alla cultura.
Niente contemporanei russi, ma i classici greci. Al Salone del Libro 2026 migliaia di pagine da sfogliare, da Omero a Petros Markaris, al posto dei padiglioni da sigillare. Il nuovo corso firmato Annalena Benini al Lingotto torinese, sempre nomina del governo Meloni, non dà di certo i grattacapi di Pietrangelo Buttafuoco in Laguna. Tutto va bene, madam(in)a la marchesa, sotto la Mole di un Salone gigantesco che nemmeno le esposizioni universali di fine Ottocento. Perché a dirla tutta, vince le elezioni quello, sposti quell’altro, nomini quest’altro ancora, il Salone del Libro ha oramai assunto da un paio di decenni una forma nazionalpopolare dilatata, pantagruelica, al passo con le classifiche di vendita, che non c’è santo meloniano che tenga.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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