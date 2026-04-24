palermo gdf sequestra 17 reperti fossili risalenti a 50 milioni di anni fa

Le forze di polizia di Palermo hanno sequestrato 17 reperti fossili risalenti a circa 50 milioni di anni fa. I reperti sono stati acquistati e detenuti senza autorizzazione. Dopo il sequestro, i fossili sono stati messi sotto custodia giudiziaria presso il Museo geologico G.

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno individuato e sequestrato 17 reperti fossili acquistati e detenuti illegalmente, successivamente affidati in custodia giudiziale al Museo geologico G.G. Gemmellaro per l’esposizione al pubblico. I reperti sono stati intercettati dai militari della compagnia Palermo Punta Raisi, che hanno individuato alcune spedizioni provenienti dall’estero con profili di anomalia per caratteristiche, modalità di trasporto e documentazione di accompagnamento. Gli accertamenti, svolti con il supporto dei paleontologi del Sistema museale Gemmellaro dell’Università degli Studi di Palermo, hanno consentito di verificarne autenticità, provenienza e valore storico-culturale.🔗 Leggi su Lapresse.it

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