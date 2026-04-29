Rimpasto in Sicilia Schifani rinvia | Faraoni quasi fuori caos Dc

Oggi era previsto un rimpasto di giunta in Sicilia, ma le novità sono state rinviate. Il presidente della regione ha deciso di posticipare le nomine, mentre alcuni consiglieri della Democrazia Cristiana sono vicini a perdere le loro posizioni. La situazione all’interno della maggioranza si è complicata, creando tensioni tra le forze politiche coinvolte. Nessuna nomina è stata ufficializzata e le procedure sono state sospese.

Doveva essere il giorno del rimpasto. E invece a Palazzo d’Orleans non accadrà nulla, non ci sarà la sfilata di assessori per incassare la nomina e poi correre all’Ars per il giuramento. I partiti della maggioranza litigano al proprio interno, impossibile trovare equilibri fra le correnti a pochi mesi da Politiche e Regionali. Nessuno vuole dare vantaggi a diretti concorrenti. E così tutto è stato rinviato alla prossima settimana. Preso atto che FdI non cambierà assessori, sempre per non scardinare il precario equilibrio fra le correnti, ieri Schifani ha chiesto al commissario Luca Sbardella di confermare ufficialmente questa scelta entro l’inizio della prossima settimana.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Rimpasto in Sicilia, Schifani rinvia: Faraoni quasi fuori, caos Dc Notizie correlate Sicilia, corsa contro il tempo: rimpasto Schifani entro mercoledì? Cosa sapere Schifani deve completare il rimpasto della giunta siciliana entro mercoledì prossimo. Rimpasto nella giunta Schifani: conto alla rovescia di 7 giorniABBONATI A DAYITALIANEWS Scadenza imminente per evitare il blocco amministrativo È partito il countdown per il rimpasto della giunta regionale... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Regione, Schifani alle prese col rimpasto di Giunta: Le deleghe non si toccano; Il rimpasto si è inacidito; Via al conto alla rovescia per il rimpasto alla Regione: Fdi verso la Salute con l'ipotesi Aricò; Rimpasto della Giunta Schifani, corsa contro il tempo: deadline al 30 aprile. Rimpasto in Sicilia, Schifani rinvia: Faraoni quasi fuori, caos DcLe liti fra le correnti in ogni partito suggeriscono di spostare le nomine alla prossima settimana. Forza Italia punterà su un altro tecnico scelto però dal gruppo dei deputati ... gazzettadelsud.it Anche il mini rimpasto è in standby: Dc ferma su Abbate, gara in Forza ItaliaPALERMO – Il rimpasto della giunta regionale siciliana slitta di almeno un paio di giorni. I tempi per i nuovi assessori si allungano e anche per i cambi che sembravano più prossimi, quelli relativi a ... livesicilia.it #POLITICA - Il rimpasto della giunta regionale siciliana slitta di almeno un paio di giorni - facebook.com facebook Nel tg delle 19.35 #TgRSicilia Strategie per la Sicilia Fra amministrative e rimpasto della giunta Schifani, a Enna vertice di Fratelli d'Italia, con i dirigenti nazionali Donzelli e Arianna Meloni. x.com