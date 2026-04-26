Sicilia corsa contro il tempo | rimpasto Schifani entro mercoledì

In Sicilia, il presidente della regione ha tempo fino a mercoledì per completare il rimpasto della giunta, dopo il quale non saranno più possibili nuove nomine senza assessori giurati. La scadenza si inserisce nel quadro di un vincolo amministrativo stabilito per il primo maggio, che limita le assunzioni e le nomine all’interno dell’esecutivo regionale. La situazione richiede una rapida definizione delle nuove nomine per rispettare i termini imposti.

? Cosa sapere Schifani deve completare il rimpasto della giunta siciliana entro mercoledì prossimo.. Il vincolo amministrativo del primo maggio impedisce nuove assunzioni senza assessori giurati.. Entro mercoledì prossimo la giunta guidata da Renato Schifani dovrà completare il rimpasto dei componenti per evitare che l’impossibilità di assumere nuovo personale esterno, prevista dal primo maggio a causa del mancato approvazione del rendiconto 2025, blocchi le attività dei gabinetti regionali. Il Presidente della Regione si trova ora a gestire una partita politica complessa, dove i tempi tecnici dell’amministrazione si scontrano con le frizioni interne tra i partiti della maggioranza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, corsa contro il tempo: rimpasto Schifani entro mercoledì Notizie correlate Rimpasto più vicino, Schifani: "Entro marzo lascerò l'interim dei due assessorati"Il presidente annuncia: "Ormai è un atto ineludibile, assegnerò gli incarichi a persone che possano svolgere il ruolo a pieno titolo" "Nella mia... Leggi anche: Ciserano, fondi Pnrr per la mensa: corsa contro il tempo per i lavori entro agosto Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vivicittà sulle TgR Rai di Sicilia, Abruzzo, Bolzano e Valle d'Aosta; Oderzo, 1° maggio di corsa con le stelle azzurre; Serie A Silver: dalla Sicilia passano i destini della seconda promozione in Gold; PNRR Salute, corsa contro il tempo per le Case di Comunità: Sicilia in affanno. È corsa contro il tempo per il rimpasto, deadline anticipataPALERMO – Il rimpasto di Giunta in Sicilia è una corsa contro il tempo più urgente di quanto si pensi. La sabbia dentro la clessidra non si esaurirà il 30 aprile, data oltre la quale scatterà il ... livesicilia.it Giornale di Sicilia: Palermo, trappola Reggiana: vietato sbagliare nella corsa alla AGiornale di Sicilia: il Palermo affronta la Reggiana in una partita trappola. Vietato sbagliare nella corsa alla Serie A. ilovepalermocalcio.com La prima pagina del Giornale di Sicilia. Accedi al giornale digitale https://www.abbonamenti.it/edicola/giornaledisicilia Oggi in edicola Il racket alza il tiro con i kalashnikov Gestione di Mondello, il Cga riapre i giochi Pari amaro per il Palermo, ora si p - facebook.com facebook Messina SOLD OUT Il calore della Sicilia è sempre straordinario. Stasera replichiamo, e io non vedo l’ora Ph Francesco Ceraldi x.com