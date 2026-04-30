Rendiconto di bilancio il Consiglio approva Poi la maggioranza attacca l' opposizione

Il Consiglio ha approvato il rendiconto di bilancio dopo aver verificato che i conti sono in ordine, senza riscontrare irregolarità di natura contabile o finanziaria. Successivamente, la maggioranza ha rivolto critiche all’opposizione, senza entrare nel merito di ulteriori dettagli. La discussione si è svolta senza tensioni evidenti e con un focus sulla regolarità delle operazioni finanziarie dell’ente.

“I bilanci sono in ordine, e nessuna grave irregolarità è stata riscontrata, né contabile né finanziaria. Ancora una volta, l’opposizione non fa altro che creare un clima pretestuoso, alimentando confusione e false notizie”.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySono le parole dei gruppi di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Bilancio di previsione, Vietri attacca in Consiglio: voto contrario e accuse alla maggioranzaTarantini Time QuotidianoDurissimo l’intervento in Consiglio Comunale di Giampaolo Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia, per annunciare il voto... Leggi anche: La giunta approva a maggioranza il bilancio di previsione Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2025.; I lavori odierni del Consiglio Provinciale: approvato il Rendiconto di gestione 2025; Il Consiglio comunale approva il rendiconto di gestione 2025; Rendiconto di gestione 2025: il Consiglio Comunale approva. Magenta, Bilancio: approvato il rendiconto 2025 e la seconda variazione di bilancioIl Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2025 e la seconda variazione di bilancio dell’anno del Comune di Magenta, confermando una gestione finanziaria solida, prudente e orientata ... ticinonotizie.it Montevarchi: approvato in Consiglio il rendiconto 2025, via libera anche ad una variazione di bilancio da 3 milioni di euroÈ stato approvato ieri dal Consiglio comunale di Montevarchi il rendiconto consuntivo del 2025, il documento che chiude i conti dell’anno scorso e che vede un avanzo di oltre 9 milioni e 800 mila di a ... valdarnopost.it COMUNE DI MATERA, SINDACO NICOLETTI E ASSESSORI COMUNALI ILLUSTRANO PROVVEDIMENTI DI RENDICONTO 2025 E VARIAZIONE DI BILANCIO APPROVATI DURANTE IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 APRILE 2026 https://www.sassilive.i - facebook.com facebook Il Consiglio Comunale approva il Rendiconto di Gestione 2025 x.com