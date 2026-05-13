Durante la ritirata tedesca lungo la via Emilia, sono stati lasciati un carro armato, sei cavalli e tre camion abbandonati. Questi resti sono stati trovati in una zona che testimonia i movimenti militari di quegli anni. La scoperta si aggiunge a un quadro di testimonianze storiche legate a quel periodo di conflitto. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali altri dettagli o alla provenienza di questi mezzi e animali.

AGI - Un carro armato, sei cavalli e tre camion abbandonati dai tedeschi in ritirata, lungo la via Emilia. Un gruppo di mamme. E un maestro in bicicletta. È l'inizio del Reggio Emilia Approach, l'approccio educativo nato nel secondo Dopoguerra al centro della visita in Italia di Kate Middleton. Un'occasione di scambio con il Royal Foundation Center for Early Childhood che la principessa del Galles ha creato nel 2021 per sostenere il benessere dei bambini nei primi anni di vita. Radici del Reggio Emilia Approach di Loris Malaguzzi. Nel 1945, nella campagna reggiana, a Villa Cella, una manciata di donne - organizzate attorno all' Udi - raccoglie fondi grazie alla vendita degli 'strumenti di guerra' lasciati dai soldati tedeschi in fuga.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Reggio Emilia Approach che "affascina" Kate

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Britain’s Catherine, Princess of Wales, Greets Crowds and Children During Italy Visit | AC1G

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