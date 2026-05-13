Il re muore di Ionesco | l’assurdo in scena al Teatro Testaccio
Al Teatro Testaccio è in scena uno spettacolo tratto dall’opera di Eugène Ionesco, intitolato Il re muore. L’allestimento è realizzato dalla Compagnia “L’Araba Fenice” e porta sul palco una rappresentazione che si concentra sull’assurdo e sulla comicità del testo originale. La messa in scena coinvolge attori e scenografie che cercano di restituire la complessità del dramma e della satira presenti nella scrittura del drammaturgo.
Cosa: Messa in scena dello spettacolo teatrale Il re muore del celebre drammaturgo Eugène Ionesco, un allestimento curato dalla Compagnia “L’Araba Fenice”.. Dove e Quando: A Roma, presso gli spazi del Teatro Testaccio (via Romolo Gessi, 8), con repliche previste dal 21 al 24 maggio.. Perché: Per immergersi in un capolavoro assoluto del Teatro dell’Assurdo che, attraverso un registro tragicomico brillante, permette di riflettere e persino sorridere delle nostre ansie più profonde legate alla fine dell’esistenza.. La ricca e variegata stagione teatrale della capitale si impreziosisce di un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della drammaturgia novecentesca e delle indagini filosofiche sull’animo umano.🔗 Leggi su Ezrome.it
Notizie correlate
La rassegna “Fiabe in Scena” al Teatro Apparte: in scena lo spettacolo "Il Mago di Oz"Un viaggio lungo la strada di mattoni gialli, tra magia, avventura e crescita: domenica 3 maggio 2026 il Teatro Apparte ospita “Il Mago di Oz”, nuovo...
“La cantatrice calva”, lo spettacolo tra l'assurdo e il quotidiano al Pan Teatro di PalermoQuesta domenica, alle 18, in scena al Pan Teatro di Palermo un classico del teatro dell’assurdo: “La cantatrice calva” di Ionesco.