Il re muore di Ionesco | l’assurdo in scena al Teatro Testaccio

Al Teatro Testaccio è in scena uno spettacolo tratto dall’opera di Eugène Ionesco, intitolato Il re muore. L’allestimento è realizzato dalla Compagnia “L’Araba Fenice” e porta sul palco una rappresentazione che si concentra sull’assurdo e sulla comicità del testo originale. La messa in scena coinvolge attori e scenografie che cercano di restituire la complessità del dramma e della satira presenti nella scrittura del drammaturgo.

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