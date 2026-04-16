Identificato il corpo trovato nel Po un mese fa

Dopo un mese, i carabinieri hanno identificato il corpo di un uomo trovato nel fiume Po. La vittima era rimasta senza nome dopo il ritrovamento e l’indagine si era concentrata sulla ricostruzione dell’accaduto. La procedura ha portato al riconoscimento dell’identità, chiudendo così un percorso investigativo avviato subito dopo il ritrovamento nel corso delle acque del fiume.

Si è conclusa con l’identificazione della vittima una delicata attività investigativa avviata dai carabinieri della stazione di Monticelli dopo il rinvenimento, nelle acque del fiume Po, del cadavere di un uomo inizialmente senza identità. L’esito degli accertamenti comparativi genetici, delegati.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito: riconosciuta dai braccialetti Notizie correlate Era scomparso un mese fa: trovato senza vita in un torrente a Domaso il corpo di Eugenio GusmaroliSi chiude nel modo più doloroso la vicenda di Eugenio Gusmeroli, l’uomo residente a Regoledo di Cosio Valtellino di cui si erano perse le tracce a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Dna conferma: la vittima è Amalia Bergalla; Nerviano, un’auto finisce nel laghetto: recuperato il corpo senza vita di un uomo; Il test del DNA ha identificato la vittima della Panda incendiata a San Benigno; Cadavere sulla pista ciclabile: 29enne ucciso con un fendente alla gola, sospettato 36enne ferito in ospedale. Trovato cadavere in decomposizione nell'entroterra savoneseIl corpo senza vita e in avanzato stato di decomposizione di un uomo di mezza età è stato trovato da un escursionista lungo un sentiero nella zona boschiva alle spalle della località Rusca nell'entrot ... ansa.it Gaza, l’Idf ha trovato il corpo dell’ultimo ostaggio israelianoRan Gvili, sergente maggiore di 24 anni, fu ucciso da Hamas il 7 ottobre 2023 mentre difendeva il kibbutz Alumim. Netanyahu: «Promessa mantenuta». Riapre il valico di Rafah. lettera43.it Nuovo virus non identificato: ci sono morti, contagiati e persone in isolamento - facebook.com facebook 36ENNE INDIANO ABBANDONATO AL RUGGI, INDAGA LA POLIZIA È stato identificato l’uomo di origine indiana trovato in condizioni disperate davanti al Pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio... x.com