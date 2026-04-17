Il cantante D4vd arrestato per l'omicidio di una 14enne | corpo smembrato trovato nel bagagliaio della sua auto

Un cantante è stato fermato dalle autorità con l’accusa di aver ucciso una ragazza di 14 anni. Lo scorso anno, nel bagagliaio della sua auto, è stato rinvenuto il corpo smembrato e in stato di decomposizione. L’indagine ha portato all’arresto e all’accertamento dei fatti. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e degli organi giudiziari.

Il cantante D4vd è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso una ragazza di 14 anni. Lo scorso anno è stato trovato nel bagagliaio della sua auto un corpo smembrato e in decomposizione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Arrestato D4vd, il cantante accusato di avere ucciso una 14enne: "Corpo in decomposizione nel bagagliaio della sua auto"Il cantante alt-pop D4vd, all’anagrafe David Burke, è stato arrestato con l’accusa di omicidio nell’ambito delle indagini sulla morte di una ragazza... D4vd arrestato per l’omicidio di una 14enne: il caso del corpo trovato nella sua TeslaIl cantante statunitense D4vd, il cui vero nome è David Anthony Burke, è stato arrestato con l’accusa di omicidio in relazione alla morte di Celeste... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Arrestato D4vd, il cantante è accusato di avere ucciso una 14enne: Il corpo trovato in decomposizione nel bagagliaio della sua auto; Il cantante statunitense D4vd è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso una 14enne, trovata lo scorso anno nel bagagliaio della sua auto; D4vd arrestato, cantante accusato dell'omicidio di Celeste Rivas Hernandez; Il musicista D4vd arrestato con l'accusa di aver ucciso una 14enne. Il cantante D4vd arrestato per l’omicidio di una 14enne: corpo smembrato trovato nel bagagliaio della sua autoIl cantante D4vd, nome d'arte di David Anthony Burke, fenomeno musicale della Generazione Z, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso una ragazza di 14 anni. Il corpo della giovane è stato ... fanpage.it Il cantante D4vd arrestato per l’omicidio di Celeste Rivas: il corpo della 14enne trovato nel bagagliaio della Tesla del rapperIl cantautore statunitense D4vd è stato arrestato ieri per l’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, la 14enne trovata morta a Hollywood nel bagagliaio della sua Tesla lo ... ilmessaggero.it Arrestato D4vd, il cantante accusato di avere ucciso una 14enne: "Corpo in decomposizione nel bagagliaio della sua auto" facebook