Il prossimo 18 maggio sciopereranno anche medici e infermieri

Da bolognatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 18 maggio si terrà uno sciopero che coinvolgerà medici e infermieri, oltre a lavoratori di diversi settori pubblici e privati. Le associazioni sindacali Usb e Usi 1912 hanno deciso di proclamare l’astensione dal lavoro a livello nazionale. La mobilitazione interesserà diverse categorie e si prevede che possa causare disagi nelle attività quotidiane, in particolare nei servizi sanitari.

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Sarà un lunedì difficile per Bologna e per il resto d’Italia. Le associazioni sindacali Usb e Usi 1912 hanno indetto uno sciopero nazionale e generale di tutto il personale di tutte le categorie pubbliche e private.Il motivo, si legge in una nota firmata dalla sigla sindacale, è da rintracciare.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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