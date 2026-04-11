Sciopero della Sanità privata si fermano medici e infermieri Servizi a rischio anche a Roma

Il 17 aprile, medici e infermieri della sanità privata sciopereranno, interrompendo le attività in diverse strutture. La protesta coinvolgerà anche il personale di alcune cliniche e ambulatori, con una manifestazione prevista a Roma in piazza Santi Apostoli tra le 9 e le 13. La mobilitazione si svolge in un momento di tensione tra le sigle sindacali e le aziende del settore.

Il 17 aprile si ferma la Sanità privata. Lavoratrici e lavoratori incroceranno le braccia e si ritroveranno a Roma per una manifestazione in programma dalle 9 alle 13 in piazza Santi Apostoli.Proclamata da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, la mobilitazione nasce con l’obiettivo di “dire basta alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Sciopero 9 marzo: a rischio scuola, sanità e servizi pubblici. Esclusi i trasportiROMA – Il mese di marzo si apre con una giornata ad alta tensione sul fronte sindacale.

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Temi più discussi: Sciopero Sanità Privata 17 aprile:Sindacati contro AIOP-ARIS; Sanità Privata. Sindacati: I bilanci volano, ma i contratti restano al palo. Regioni e Ministero facciano la loro parte. Il 17 aprile contro le lacrime di coccodrillo di AIOP e ARIS sarà sciopero verità; Sanità privata: il 17 aprile sarà sciopero nazionale; Sanità Privata. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: Apprezziamo mediazione Ministero ma nessun passo indietro. Il 17 aprile è sciopero nazionale.

«La pazienza è finita», indetto sciopero della sanità privataI sindacati lamentano contratti fermi da anni e denunciato anche: «Liste di servizi minimi usate per frenare la protesta» ... veronasera.it

Sanità privata, confermato lo sciopero del 17 aprileNessun passo indietro: i sindacati confermano lo sciopero dei lavoratori della sanità privata del prossimo 17 aprile. Siamo stati convocati oggi, presso il ministero della Salute, per un nuovo confro ... ansa.it

NurseTimes. Tony Dark Eyes · Pressure. Il prossimo sciopero nazionale della sanità privata pone degli interrogativi che preoccupano anche l’Ordine degli Infermieri. È in gioco la dignità stessa della nostra professione - facebook.com facebook

L'annuncio di Cgil, @cislfp e Uil: “I bilanci volano, i contratti restano al palo: sciopero della sanità privata il 17 aprile" - HuffPost Italia x.com