Sciopero della Sanità privata si fermano medici e infermieri Servizi a rischio anche a Roma

Da romatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 aprile, medici e infermieri della sanità privata sciopereranno, interrompendo le attività in diverse strutture. La protesta coinvolgerà anche il personale di alcune cliniche e ambulatori, con una manifestazione prevista a Roma in piazza Santi Apostoli tra le 9 e le 13. La mobilitazione si svolge in un momento di tensione tra le sigle sindacali e le aziende del settore.

Il 17 aprile si ferma la Sanità privata. Lavoratrici e lavoratori incroceranno le braccia e si ritroveranno a Roma per una manifestazione in programma dalle 9 alle 13 in piazza Santi Apostoli.Proclamata da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, la mobilitazione nasce con l’obiettivo di “dire basta alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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