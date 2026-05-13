Il programma ufficiale L’arrivo in Municipio e il bagno di folla
Oggi, intorno a mezzogiorno, si prevede l’arrivo della principessa del Galles al Municipio di Reggio Emilia. L’obiettivo della visita è conoscere il metodo Reggio Emilia Approach. La presenza della principessa ha attirato un grande numero di persone che si sono radunate davanti all’edificio per accogliere l’ospite. La città si prepara a vivere un momento di grande attenzione pubblica.
E’ atteso per oggi intorno all’ora di pranzo l’arrivo della principessa del Galles Kate Middleton al Municipio di Reggio Emilia, nell’ambito della visita per conoscere il Reggio Emilia Approach. In piazza Prampolini sarà ricevuta dal sindaco Marco Massari e dal prefetto Salvatore Angieri. Ad aspettarla ci saranno anche circa 50 bambini di due scuole d’infanzia della città. La principessa riserverà un momento di saluto al pubblico presente. Chi vorrà salutare Kate - spiega una nota stampa del Comune - potrà accedere alla piazza indicativamente dalle 10,30 attraverso tre varchi con controlli di sicurezza: da via Carduccigalleria Santa Maria e da via San Pietro martire per posizionarsi al centro della piazza, da Sottobroletto per il sagrato del Duomo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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