Il programma ufficiale L’arrivo in Municipio e il bagno di folla

Oggi, intorno a mezzogiorno, si prevede l’arrivo della principessa del Galles al Municipio di Reggio Emilia. L’obiettivo della visita è conoscere il metodo Reggio Emilia Approach. La presenza della principessa ha attirato un grande numero di persone che si sono radunate davanti all’edificio per accogliere l’ospite. La città si prepara a vivere un momento di grande attenzione pubblica.

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