Ieri mattina a Pistoia, Stefania Nesi ha fatto la sua prima uscita pubblica, attirando numerosi cittadini. La candidata, ancora non confermata ufficialmente dal centrosinistra, ha dichiarato di essere pronta a impegnarsi completamente, precisando che al momento si concentrano sull’elaborazione del programma. La sua presenza ha suscitato interesse tra la gente, che ha approfittato dell’occasione per ascoltarla e avvicinarsi.

PISTOIA Seppur ancora non ufficialmente candidata unitaria del centrosinistra, ieri mattina la consigliera comunale del Pd e al momento nome preferito – oltre che dei dem – anche di Casa Riformista e M5S, Stefania Nesi, ha fatto la sua prima uscita pubblica stazionando, durante il mercato ambulante, in piazza Gavinana. La scena è stata tutta per lei, accolta con un imponente mazzo di fiori tendente al rosso e apparsa almeno nei primi minuti molto emozionata, prima di sciogliersi, iniziando ad ascoltare i cittadini che gli sottoponevano problemi e segnalazioni. "Resto aperta a tutte le decisioni che verranno prese dalla coalizione – confessa Nesi – perché, come ho sempre detto, è essa stessa che si deve pronunciare: ho avuto l’appoggio di una gran parte della maggioranza dell’assemblea Pd, così come da altre forze politiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prima uscita pubblica e bagno di folla per Stefania Nesi: "Pronta a dare tutto, ma ora pensiamo al programma"

Leggi anche: Colpo di scena: il Pd propone Stefania Nesi come candidata

Stefania Nesi, candidata a sindaca del Pd, questa mattina in città facebook

Elezioni a Pistoia, colpo di scena nel Pd: scelta Stefania Nesi come candidata. Primarie con Capecchi all'orizzonte x.com