Bagno di folla per l’arrivo della Juve a Milano | Vogliamo l’Europa e lo scudetto | VIDEO CM

Da calciomercato.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di circa 200 tifosi ha accolto la squadra in arrivo a Milano, con cori e bandiere. La squadra di Spalletti è arrivata con un convoglio di auto, mentre i supporter presenti hanno urlato slogan e mostrato striscioni. La curva ha partecipato attivamente, creando un’atmosfera vivace e rumorosa. La partita si svolge questa sera, con l’obiettivo di qualificarsi in Europa e conquistare lo scudetto.

La squadra di Spalletti accolta da circa 200 tifosi e dalla curva all’arrivo a Milano: stasera a San Siro il big match contro il Milan dell’ex Allegri Grande entusiasmo per l’arrivo della Juventus a Milano in tarda mattinata, con la formazione bianconera impegnata questa sera nel big match contro il Milan. L’arrivo della Juve a Milano – Calciomercato.it Il pullman della ‘Vecchia Signora’ è stato accolto da circa 200 tifosi all’hotel Sheraton San Siro, a pochi minuti dallo stadio ‘Meazza’. Cori e applausi per la squadra allenata da Spalletti, con la curva a caricare Locatelli e compagni appena arrivati nel mini-ritiro milanese.???? #Juventus – La curva e circa 200 tifosi ad accogliere la squadra bianconera all’arrivo a Milano in vista del big match di stasera col #Milan? #MilanJuve @calciomercatoit pic.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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