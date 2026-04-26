Bagno di folla per l’arrivo della Juve a Milano | Vogliamo l’Europa e lo scudetto | VIDEO CM

Un gruppo di circa 200 tifosi ha accolto la squadra in arrivo a Milano, con cori e bandiere. La squadra di Spalletti è arrivata con un convoglio di auto, mentre i supporter presenti hanno urlato slogan e mostrato striscioni. La curva ha partecipato attivamente, creando un’atmosfera vivace e rumorosa. La partita si svolge questa sera, con l’obiettivo di qualificarsi in Europa e conquistare lo scudetto.

La squadra di Spalletti accolta da circa 200 tifosi e dalla curva all’arrivo a Milano: stasera a San Siro il big match contro il Milan dell’ex Allegri Grande entusiasmo per l’arrivo della Juventus a Milano in tarda mattinata, con la formazione bianconera impegnata questa sera nel big match contro il Milan. L’arrivo della Juve a Milano – Calciomercato.it Il pullman della ‘Vecchia Signora’ è stato accolto da circa 200 tifosi all’hotel Sheraton San Siro, a pochi minuti dallo stadio ‘Meazza’. Cori e applausi per la squadra allenata da Spalletti, con la curva a caricare Locatelli e compagni appena arrivati nel mini-ritiro milanese.???? #Juventus – La curva e circa 200 tifosi ad accogliere la squadra bianconera all’arrivo a Milano in vista del big match di stasera col #Milan? #MilanJuve @calciomercatoit pic.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bagno di folla per l’arrivo della Juve a Milano: “Vogliamo l’Europa e lo scudetto” | VIDEO CM Notizie correlate Leggi anche: Seimila tifosi alla New Balance Arena. L’Atalanta sogna ancora l’Europa. Bagno di folla prima della Lazio Bagno di folla, brindisi e selfie, la visita della premier Meloni al Vinitaly – Il video(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 Bagno di folla, brindisi e selfie per la premier Meloni in visita al Vinitaly di Verona. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Un bagno di folla per Leone XIV nella San Pietro d'Africa; Un bagno di folla per l'edizione 23 di Este in Fiore. Stimate 100mila presenze; Il bagno di folla di Meloni al Salone del Mobile di Milano: cambio di strategia per la premier; Bagno di folla e selfie, Meloni al Salone del Mobile a Milano. Alessandro Barbero incontra gli studenti in vista del 25 aprile: bagno di folla con oltre mille partecipanti VIDEOPADOVA - Bagno di folla oggi, 21 aprile, all'Università di Padova per Alessandro Barbero, invitato dal Collettivo universitario autorganizzato per una conferenza in vista del 25 ... ilgazzettino.it Bagno di folla, brindisi e selfie, la visita della premier Meloni al Vinitaly(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 Bagno di folla, brindisi e selfie per la premier Meloni in visita al Vinitaly di Verona. Tra applausi e grida di ... quotidiano.net Un cucciolo di cane viene lasciato in una scatola, tremante e denutrito, nel bagno di un fast-food - facebook.com facebook