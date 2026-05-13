Nextones 2026, giunto alla sua tredicesima edizione, si svolgerà dal 16 al 19 luglio nella Val d'Ossola. La manifestazione presenterà un programma diurno che include visite alle terme, escursioni tra borghi medievali e esplorazioni di gole glaciali. La line-up si conclude con questa proposta, offrendo ai partecipanti diverse attività nel territorio locale. L'evento si svolgerà in un'area ricca di paesaggi naturali e storici.

Nextones annuncia il programma diurno che chiude la line-up della sua tredicesima edizione, in programma dal 16 al 19 luglio 2026 in Val d ’ Ossola. Con questo terzo annuncio, il festival amplia il proprio raggio d’azione oltre il Tones Teatro Natura, portando performance immersive e site-specific in luoghi inediti del territorio: le Terme di Premia, il borgo medievale di Ghesc, gli Orridi di Uriezzo e, per la prima volta in tredici anni, l’Oratorio di San Marco a Veglio. Alle Terme di Premia, oltre al live set già annunciato di Miriam Adefris, debutterà Hydromantique: una sessione d’ascolto subacquea firmata da Michela de Mattei con Palm Wine (Simone Bertuzzi), in cui voce, narrazione e materiali sonori si diffondono attraverso quattro speaker immersi nell’acqua.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il programma diurno di Nextones 2026, tra terme, borghi medievali e gole glaciali

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