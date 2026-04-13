Nel fine settimana del 25 e 26 aprile, la Costiera dei Cech in Valtellina ospiterà la prima edizione della Festa degli Antichi Borghi, un evento che intende valorizzare i piccoli centri montani della zona. La manifestazione promette di portare in scena atmosfere legate alle tradizioni locali, con attività ispirate a epoche passate come le celtolimpiadi e gli assedi medievali, contribuendo a riscoprire le peculiarità di questi luoghi.

Il fine settimana del 25 e 26 aprile vedrà la Costiera dei Cech, in Valtellina, protagonista di una manifestazione inedita che mira a riscoprire i piccoli centri montani attraverso la prima edizione della Festa degli Antichi Borghi. L’iniziativa punta a mettere in luce un’area geografica meno frequentata dai flussi turistici classici, ma caratterizzata da un patrimonio storico e paesaggistico di grande rilievo, concentrandosi sulle realtà di Traona, Cino e Cercino. Un itinerario tra memorie medievali e tradizioni rurali. Il percorso proposto si snoda lungo i terrazzamenti coltivati e le vie acciottolate del versante retico, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare luoghi che solitamente restano chiusi al pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valtellina: tra magia, celtolimpiadi e assedi medievali nei borghi

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