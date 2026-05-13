Il problema della Posidonia spiaggiata sul tavolo del Ministero | il Comune di Castellabate elaborerà un progetto

Il Ministero ha preso in considerazione il problema della Posidonia spiaggiata nelle spiagge dell’Area Marina Protetta di Castellabate, in particolare nelle zone di Ogliastro Marina e del Pozzillo. Il Comune ha annunciato che elaborerà un progetto specifico per affrontare la situazione. La presenza di questa pianta marina sulle spiagge ha suscitato preoccupazioni e richieste di intervento da parte delle autorità locali.

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