Il problema della Posidonia spiaggiata sul tavolo del Ministero | il Comune di Castellabate elaborerà un progetto
Il Ministero ha preso in considerazione il problema della Posidonia spiaggiata nelle spiagge dell’Area Marina Protetta di Castellabate, in particolare nelle zone di Ogliastro Marina e del Pozzillo. Il Comune ha annunciato che elaborerà un progetto specifico per affrontare la situazione. La presenza di questa pianta marina sulle spiagge ha suscitato preoccupazioni e richieste di intervento da parte delle autorità locali.
Nuove criticità per la presenza della Posidonia nell’Area Marina Protetta di Castellabate, sulle spiagge di Ogliastro Marina e del Pozzillo. Sulla situazione, dunque, ieri a Roma si è tenuto il tavolo ministeriale dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, richiesto dall'Ente Parco Nazionale del.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: People mover, scatto in avanti. A maggio il primo progetto di Rfi arriva sul tavolo della Regione
Scuola "Gaglione", la questione sul tavolo del Ministero dell'InternoLa questione relativa alla chiusura della scuola “Gaglione” di Capodrise arriva al Ministero dell'Istruzione.
Nella giornata odierna, martedì 12 maggio, si è tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a Roma un tavolo tecnico con l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per risolvere il problema della Posidonia spiaggiat facebook
Castellabate, emergenza Posidonia: tavolo tecnico al Ministero dell’Ambiente per accelerare la rimozioneAmbiente: Riunione al MASE richiesta dal Parco Nazionale del Cilento dopo le criticità registrate sulle spiagge di Ogliastro Marina e Pozzillo. Il Comune dovrà ... cilentonotizie.it
Emergenza Posidonia nel Cilento: vertice decisivo al MASE per liberare le spiagge di CastellabateTavolo tecnico al Ministero dell'Ambiente sulla Posidonia spiaggiata a Castellabate. Accordo tra MASE, Ente Parco e Comune per un piano di rimozione rapido. infocilento.it