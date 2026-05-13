Andy Burnham, sindaco di Manchester, è il politico del Labour più noto e apprezzato. Recentemente, si è parlato di una possibile sfida interna nel partito, con alcuni che lo vedrebbero come possibile oppositore di Starmer. Burnham ha mantenuto un ruolo di rilievo nel panorama politico locale, senza tuttavia aver ufficialmente annunciato un'eventuale candidatura o iniziato un percorso in questa direzione. La discussione sull’eventuale sfidante continua a occupare spazio tra gli osservatori.

Andy Burnham è il sindaco di Manchester e il politico Laburista più popolare, ma per sfidare il primo ministro dovrà prima diventare parlamentare Dall’inizio della crisi del governo Laburista di Keir Starmer, si sta parlando molto di Andy Burnham: è il politico che un pezzo del partito considera il successore più naturale a Starmer come leader, e quindi come primo ministro. Al momento Burnham non è in parlamento, e per questo non potrebbe ricevere immediatamente l’incarico: in base alle regole del partito, infatti, essere parlamentari è un requisito sia per presentare una mozione di sfiducia al leader in carica, sia per poter prendere il suo posto.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il principale avversario di Starmer

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump Vows No Nuclear Nukes For Iran As King Charles Watches On | US News | N18G

Notizie correlate

È iniziato il processo contro Ekrem Imamoglu, il principale avversario politico di ErdoganInizia oggi in Turchia il processo per corruzione contro Ekrem Imamoglu, ex sindaco di Istanbul e leader dell’opposizione al governo di Recep Tayyip...

Pagelle Liegi-Bastogne-Liegi 2026: Pogacar vince di forza, ma Seixas è già il suo principale avversarioPAGELLE LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026 Tadej Pogacar, voto 10: in questa stagione ha sempre vinto, a parte alla Parigi-Roubaix.

Temi più discussi: Scozia, Galles e Londra certificano la disfatta del Labour di Starmer; Keir Starmer non vuole mollare; Guerra Usa-Iran, dietro richieste e minacce americane c’è la fretta di trovare una soluzione; Gb, il vento di destra travolge Starmer: Farage primo e i Conservatori vedono la rinascita. Il premier: Fa male.

La batosta storica dei laburisti nel Regno Unito è una finestra aperta sul futuro dell'Italia, su quel che potrebbe accadere tra qualche anno nel Belpaese. Supponiamo che il Campo Largo vinca le elezioni nel 2027. In poco tempo vedremo realizzarsi il seguent x.com

Starmer, il Re e la lezione inglese visti da RomaLa lezione della crisi politica inglese viene seguita in Italia con una certa apprensione. In realtà vi sono soltanto due punti di contatto fra l’avvitamento della governabilità britannica, che trae o ... formiche.net

Keir Starmer sta cercando di salvare il suo governoIn un discorso ha provato a convincere il partito a non sfiduciarlo dopo il disastro alle elezioni della scorsa settimana, ma potrebbe non bastare ... ilpost.it