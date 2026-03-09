In Turchia, oggi si apre il procedimento legale contro Ekrem Imamoglu, ex sindaco di Istanbul e figura di spicco dell’opposizione politica. Il processo riguarda accuse di corruzione e coinvolge il politico nel quadro delle controversie legali che lo riguardano. La causa si svolge in un contesto di tensioni politiche tra Imamoglu e il governo di Recep Tayyip Erdogan.

Inizia oggi in Turchia il processo per corruzione contro Ekrem Imamoglu, ex sindaco di Istanbul e leader dell’opposizione al governo di Recep Tayyip Erdogan. Secondo molti, in rinvio a giudizio ha un forte valore politico, ed è volto a impedire all’ex primo cittadino di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali, previste per il 2028. La procura chiede per lui una condanna a 2.352 anni di detenzione e il procuratore capo che ha istruito il caso, Akin Gurlek, è stato nominato lo scorso mese ministro della Giustizia. Il presidente turco ha elogiato il modo in cui si sono svolte le indagini e, attraverso i media a lui asserviti, ha cercato di infangare il nome del suo avversario, nonoatante, in teoria, le accuse sarebbero coperte dal segreto istruttorio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È iniziato il processo contro Ekrem Imamoglu, il principale avversario politico di Erdogan

